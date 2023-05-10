إزالة 87 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ21، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكلفيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها وممتلكاتها ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة التعديات المخالفة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ21، وأسفرت الحملات بمراكز أبنوب والغنايم ومنفلوط عن إزالة 87 حالة تعد بمساحة 7 ألاف و750 متر مباني و36 فدان و7 قيراط زراعة أملاك دولة و16 حالة تعدي على مساحة 1520 متر أراضي زراعية خاصة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن إجمالي ما جرى إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 بلغ 341 حالة تعدي على مساحة 28 ألف و784 متر مربع مباني و1484 فدان و17 قيراط زراعة على أراضي أملاك دولة و31 حالة تعدي مباني بمساحة 3710 متر و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة.

وأكد أنه يتابع الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى موجهًا جميع رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها حفاظًا على الصالح العام.

كان محافظ أسيوط أعلن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.