«قومي المرأة» يستعرض جهود تمكينها في اجتماع مع مجموعة البنك الدولي

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة مع كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام وعدد من مسئولي البنك الدولي، لعرض جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم مشاركتها في سوق العمل ومواقع اتخاذ القرار ومجالس إدارة الشركات.

دعم المرأة اقتصاديًا

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص تقديرها لمجموعة البنك الدولي على تعاونها الدائم ودورها في دعم أنشطة ومشروعات وبرامج تمكين المرأة في مصر.

وأكدت أن مصر شهدت خلال السنوات الثماني الماضية تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة المصرية بشكل عام والتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص وذلك بدعم القيادة السياسية في مصر تقديرا لدور ومكانة المرأة المصرية.

المرأة وسوق العمل

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الخطوات التي اتخذتها مصر لدفع الشركات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ووصولها لمواقع اتخاذ القرار ومن بينها العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مبادئ تمكين المرأة وكذلك البنك الدولي على مبدأ المساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى صدور مدونة الأخلاقيات لمنع التحرش الجنسي والعنف داخل بيئة العمل للشركات المدرجة في البورصة المصرية والتي تعمل في مجال المالية غير المصرفية، مشيرة إلى قرار هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات.

تدريب المرأة

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن مرصد المرأة في مجلس الإدارة الذي تم اطلاقه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الهيئات الأخرى مشيرة إلى دوره في تدريب المرأة بمجالس الإدارة.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة أضاف في مقترحه الجديد لقانون العمل مادة تحظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في مكان العمل أو بمناسبة العمل، لافتة إلى دور المجلس في تدريب السيدات على مجالات مثل التثقيف المالي وريادة الأعمال والشمول المالي بهدف رفع وعي السيدات ماليا واقتصاديًا.

وأوضحت أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العمل على تسليط الضوء على قصص نجاح السيدات في كافة المواقع القيادية والنماذج الناجحة للسيدات، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبير في الوقت الحالي وتجذب اهتمام قاعدة كبيرة من الاجيال الجديدة، وتشكل مصدر للمعرفة والمعلومات رئيسي لهم.

وأكد كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام، أهمية الاستفادة من المؤتمرات التي يتم عقدها لجمع أكبر عدد من الشركات والتعرف عن قرب على جهود الشركات المختلفة وسياستهم لتمكين المرأة في سوق العمل ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار ودعم الاستفادة وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات في هذا المجال.