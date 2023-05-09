«الإنقاذ النهري» تنتشل جثة شاب مجهول الهوية من ترعة المنصورية بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب مجهول الهوية كانت طافية على سطح مياه ترعة المنصورية بمحافظة الدقهلية، بعدما أبلغ الأهالي بالعثور عليها، وتحفظت قوات الأمن عليها في مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة شاب في ترعة المنصورية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، ببلاع الأهالي لإدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في ترعة المنصورية بمدينة المنصورة أمام مساكن الميناء، مجهول الهوية ولا يعرف أحد من أهالي المنطقة، وانتشلت الجثة ونقلت إلى في مشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات.

انتشار الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين عثور الأهالي على جثة شاب طافية على سطح مياه ترعة المنصورية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتكثف مباحث قسم ثان المنصورة من جهودها من أجل التوصل إلى هوية الشاب، وتنتظر تقرير مفتش الصحة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.