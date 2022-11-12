السفير هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تقدم حلولا واقعية

قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي جرى طرحها في قمة المناخ بشرم الشيخ، إنّ المبادرة نموذج عملي جرى تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف بدر، خلال لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد ، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: هذه المبادرة غير مسبوقة عالميا، وتفتح الباب للجميع حتى يعرض الكل مشروعاتهم، وقسمناها إلى 6 فئات لاستيعاب الجميع.

وتابع المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: في شهر واحد استقبلنا أكثر من 6 آلاف مشروع، المشروعات الخضراء تستخدم طاقة متجددة وتقلل الانبعاثات، أما المشروعات الذكية فهي تعني استخدام التكنولوجيا.

مكاسبة مستدامة للمشروعات الخضراء

وأكمل: عندما نقلل من التلوث ونعيد تدوير للمخلفات ونستخدم طاقة أقل، فإن المشروع يحقق مكسبا، كما أن المشروعات الخضراء تؤدي إلى مكاسب مالية مستدامة.

واستطرد: تقدم لنا أكثر من 6000 مشروع، تم اختيار نحو 162 منها، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كرم الفائزين، ولجنة وطنية ودولية اختارت 18 مشروعا دعوناهم للمشاركة في قمة المناخ COP27، وسيعرضوا مشروعاتهم في الأيام المقبلة.

نماذج ناجحة للمشروعات الذكية الخضراء

وعرض نموذجا ناجحا لطالب من جامعة الإسكندرية عمره 21 سنة، صنع روبوت ينظف الشوائب والزيت من المياه، متابعا: هناك اختراع آخر لسينسور يتم وضعه في البحر يمكنه التنبؤ بحدوث الفيضانات قبل 24 ساعة، ولدينا امرأة من شمال سيناء اخترعت طريقة تنقي المياه لكي تستخدم في الزراعة والشرب.