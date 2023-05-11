موعد صرف معاشات شهر يونيه 2023 لنحو 11 مليون مواطن

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش في صرف معاشات شهر يونيه 2023 مع زيادة 15%، يوم الخميس الموافق 1 يونيه 2023، لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، لتوضح التأمينات الاجتماعية، أنه يتم الصرف من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك، وكذلك الخاصة بالبريد ومنافذ شركة فوري، كما يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

14 مليار جنيه تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات بلغت نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه، مشيرة إلى أن زيادة المعاشات التي تم صرفها في الأول من أبريل الماضى 2023، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي صرفت بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.

إتاحة خدمات إلكترونية للمؤمن عليه وأصحاب المعاشات

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي للتسهيل على المواطنين، سواء المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات، ومن بينها ما يلي: «الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن بيانات مركبة أو أكثر للمالك، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف».