نقيب الأطباء البيطريين: زيادة المعاشات بنسبة 35% الأعلى في تاريخ الاتحاد

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن زيادة معاشات الاتحاد بقيمة 350 جنيه دفعة واحدة، بنسبة حوالى 35% الزيادة الأعلى في تاريخ الاتحاد، إذ تعد الزيادة الثانية خلال الدورة النقابية الحالية، حيث كانت قيمتها 900 جنيه، وجرى اتخاذ قرار بزيادتها إلى 1000 جنيه، بنسبة حوالى 25%، ثم صدر القرار الأخير بزيادتها لتُصبح قيمة المعاش الإجمالية 1350 جنيه شهريا، وتصرف كل 3 أشهر بإجمالى 4050 جنيها، اعتبارا من الصرفية المقبلة.

اتحاد نقابات المهن الطيبة

وأوضح نقيب البيطريين، أنه كان قد تقدم بطلب للدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، للموافقة على زيادة المعاشات إلى 1400 جنيه بدلا من 1000 جنيه، إلا أنه بعد مناقشات مجلس الاتحاد للدراسات الإكتوارية جرى الاتفاق على الزيادة فقط بقيمة 350 جنيه، مؤكدا أن الزيادة حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.