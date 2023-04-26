هل زواج الأرمل مرة ثانية يحرمه من معاش زوجته الأولى؟.. «التأمينات» توضح

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأرمل يعد أحد الفئات المستفيدة من معاش زوجته المتوفاة ولكن بالشروط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، لافتة إلى أنه بعد وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش يكون للمستحقين عنها مثل «الزوج، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات»، الحق في تقاضي معاش وفقا لنصيب كلا منهم من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة

ولفتت التأمينات الإجتماعية إلى أنه يشترط لحصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة مايلى :

- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- أن يكون زواجه بالمؤمن عليها المتوفاة موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بـ100 يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها​.