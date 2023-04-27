أعلى 3 حسابات توفير لأصحاب المعاشات في البنوك.. تعرف عليها

تقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التي تناسب جميع شرائح المجتمع، وتضمن لهم تحقق عائد جيد ومضمون، من بين هذه المنتجات البنكية حسابات التوفير.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، أعلى 3 حسابات التوفير من حيث الفائدة، في بنوك (البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، بنك مصر).

حساب التوفير لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري:

- العائد على الحساب: يصل إلى 9% سنوياً.

- دورية صرف العائد: شهري.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 1000 جنيه.

- الحد الأقصى للحساب: 1000000 جنيه.

حساب التوفير لأصحاب المعاشات من بنك مصر:

- العائد على حساب التوفير: يصل إلى 13% سنوياً.

- دورية صرف العائد: شهري.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

- امكانية فتح الحساب مشترك بأكثر من أسم.

حساب التوفير لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري:

- العائد على الحساب: يصل إلى 6.25% سنوياً.

- دورية صرف العائد: شهري.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

- امكانية الاقتراض بضمان حساب التوفير وفقًا لقواعد البنك.