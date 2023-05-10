ضبط 68 طن قمح بـ4 مصانع أعلاف في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد بسيوني، وبالتعاون مع مديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، مدير مديرية التموين، في كفر الشيخ، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط أكثر من 68 طن قمح بـ4 مصانع للأعلاف بقرية دمرو، والمنطقة الصناعية ببلطيم، وبمركز الحامول، وبقرية العجوزين، التابعة لمركز دسوق، حيث جرى التحفظ على المضبوطات.

ملابسات الوقائع

وكانت مباحث التموين، في محافظة كفر الشيخ، تمكنت من ضبط 40 طن قمح بمصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية ببلطيم وتحرر المحضر رقم 8864 جنح مركز البرلس، وكذلك ضبط 24 طن قمح، بمصنع أعلاف سمكية بقرية دمرو.

وتحرر المحضر رقم 8863 جنح مركز سيدي سالم، كما تم ضبط 2.670طن بمصنع بقرية 76 الحامول، وتحرر المحضر 6125 جنح مركز الحامول، وضبط 1.820 طن قمح و400 كيلو علف حمام مخلوط بقمح محلي 2023م، بداخل «مدشة»، لتصنيع الأعلاف بقرية العجوزين، وتحرر المحضر رقم 5927 جنح مركز دسوق.

جرى تحرير المحاضر السابق ذكرها، والتحفظ على المضبوطات من أطنان القمح، والعرض على جهات التحقيق المختصة للتحقيق في تلك الوقائع.