موسم توريد القمح في كفر الشيخ.. الشون تستقبل 43947 طنا

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أنّ عمليات توريد القمح مستمرة على مدار اليوم، وذلك من خلال الشون والهناجر المخصصة لاستقبال القمح على مستوى محافظة كفر الشيخ، إذ جرى توريد قمح بإجمالي 43945 طنًا و692 كيلوجرامًا، حتى اليوم الأربعاء، وسط تسهيل عمليات تسليم القمح من المزارعين، واستخراج إيصالات التوريد لهم أول بأول.

توريد القمح وتسهيلات حول إجراءات الفرز

وأضاف «حبيب» لـ«الوطن»، أنّ عمليات توريد القمح تشهد التسهيل في جميع إجراءات الاستلام للقمح بداية من نسب الشوائب وفرز المحصول، والوزن، حتى استلام إيصالات التوريد، مشيرًا إلى أنّ محصول القمح هذا العام جيد للغاية، ويحقق إنتاجية بلغت نحو 20 أردب قمح لكل فدان، بما يبشر بإنتاجية ممتازة للغاية.

محصول القمح في محافظة كفر الشيخ

وأشار وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أيضًا إلى أنّ المساحات المنزرعة من محصول القمح بمحافظة كفر الشيخ، قد بلغت نحو 254 ألف فدان قمح، موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة.