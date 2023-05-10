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وزير المالية أمام «النواب»: تعويضات المواطنين محفوظة في حساب «حق الشعب»

كتب:

ولاء نعمه الله
01:30 م | الأربعاء 10 مايو 2023
وزير المالية في مجلس النواب

وزير المالية في مجلس النواب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في رده على ملاحظات أعضاء مجلس النواب حول البيان الختامي للسنة المالية 2021- 2022، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، لتمكينه من الاطلاع على كل البيانات إلكترونيا، قائلا: «مابنخبيش حاجة عن الجهاز، وبتجيله كل حاجة إلكترونيا».

وخلال الجلسة البرلمانية التي شهدت مناقشات واسعة لتقرير لجنة الخطة والموازنة، قال معيط إن أموال تعويضات المواطنين الذين تم نزع مليكتهم لصالح المنفعة العامة، محفوظة وموجودة في حساب بنكي باسم «حق الشعب»، وذلك للاستفادة من عوائدها.

وأوضح: «الأموال الموجودة في هذا الحساب ماقدرش اصرف جنيه منها إلا بعد العرض على رئيس الوزراء، وسأرسل رصيد هذه الأموال بالجنيه إلى المجلس لمراجعتها».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.