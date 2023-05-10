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بريطانيا ترحب بتدخل الصين للمساعدة في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب:

ا ش ا
12:26 م | الأربعاء 10 مايو 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن أي تدخل من جانب الصين للمساعدة في إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سيكون موضع ترحيب.

دعم الصين لأوكرانيا

جاء ذلك، حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها كليفرلي، أثناء زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، التي شدد خلاها على ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا.

وأضاف كليفرلي «نعلم أن شي جين بينج يتمتع بدرجة كبيرة من التأثير على فلاديمير بوتين». 

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