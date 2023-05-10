محمود محيي الدين: أزمات العالم تؤدي إلى تغيرات في الأنظمة الاقتصادية

أعرب الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن سعادته بمنحه الدكتوراه الفخرية، خلال فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر، بحضور عددا من الوزراء ورؤساء الجامعات، والمقام هذا العام تحت عنوان «اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل»، وذلك في الفترة من 10 إلى 11 من مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

محمود محي الدين: جامعة عين شمس قلعة المعرفة

وأضاف محيي الدين قائلا: «كل التقدير لـ جامعة عين شمس قلعة المعرفة التي برعت في علوم الفلك والطب وكان من نبهاءها امنحتب».

أوضح الدكتور محمود محيي الدين: «منذ عدة أسابيع تعرضت لإصابة في مفصل الركبة فبراير الماضي، وحظيت بعدها برعاية الفريق الطبي بمستشفى عين شمس التخصصي فكان لتشخيصهم الدقيق والعلاج الفضل في التحسن والشفاء».

وأضاف «محيي الدين»: «علينا أن نستعد للعالم الذي تتغير معطياته يوما بعد يوما.. نحن في عالم جديد متعدد الأقطاب بكل ما يترتب على ذلك من آثار، فالعالم اليوم بصدد نظام جديد تتشكل قواعده السياسية والاقتصادية وفقا لقدرات تعامل دوله».

تغيرات الأنظمة الاقتصادية

وأشار إلى أن ما يشهده العالم اليوم من أزمات متلاحقة ما هي إلا أعراض لتغيرات شديدة الأثر تؤدي لتغيرات متلاحقة في الأنظمة الاقتصادية يتطلب التعامل معها موارد ضخمة وتوجه مختلف في أولويات السياسة العامة، وأن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الحياة والنظام الاقتصادي مما يستلزم التصدي لها.

ووجه نصيحة قائلا: «لابد من المشاركة مع الجامعات الرائدة في آسيا الهند وإندونيسيا وغيرها على ألا يكون ذلك على حساب العلاقات مع الغرب، فالمستقبل عند دول الشرق في الصين ومحيطها».

واختتم كلمته قائلا: «الأمم في سباق مستمر لا يتوقف للحظة ولا مجال للصدارة فيه لمن يتخاذل فالتقدم اختيار وإرادة.. تحية لأهل العلم وطلابه في جامعة عين شمس وكل من عزم على الاستثمار في البشر تعليما وثقافة وبناء».