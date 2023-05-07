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رئيس جامعة عين شمس: مبادرة «الطالب المنتج» لها مردود اقتصادي كبير

كتب:

أحمد أبوضيف
01:45 م | الأحد 07 مايو 2023
الدكتور محمود المتيني

الدكتور محمود المتيني

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه جرى انطلاق مبادرة «الطالب المنتج» بالجامعات المصرية من جامعة عين شمس، موضحا أن لها مردود اقتصادي كبير سنجني ثماره قريبا.

وأشاد خلال كلمته في فاعلية انطلاق المبادرة بدور وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي في كل المجالات بالجامعة.

وأوضح أن الجامعة تعمل على جذب المزيد للانخراط في المشاريع التراثية والصناعات اليدوية والريفية، بجانب دعم مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحفز الاقتصاد الوطني.

اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب المهنية والارتقاء بها

وقالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة، واكتشاف وتنمية قدرات الطلاب المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الطلاب الاقتصادي والاجتماعي وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفني متمثلاً في المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة.

ويتضمن المعرض عددا من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.