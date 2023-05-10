سبب عدم عمل سماح أنور مع عادل إمام خلال مشوارها الفني

تعتبر الفنانة سماح أنور من الفنانات المتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركاتها في الأحداث المتخصصة، وكان آخرها، تعبيرها عن حبها العميق للفنان عادل إمام، بعد أن تصدر اسمه تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك رغم عدم العمل سويا طوال تاريخهما الفني.

سماح أنور والزعيم عادل إمام

شاركت الفنانة سماح أنور جمهورها ومتابعيها، صورة للزعيم عادل إمام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «أنا بحبك قوي.. الزعيم عادل إمام».

سماح أنور تكشف سبب عدم العمل مع عادل إمام

ورغم أن هناك علاقة صداقة تجمعهما، إلا أنه لم يجمع بينهما أعمال فنية، وأكدت سماح أنور أنها كانت تتمنى العمل مع الفنان عادل إمام خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، قائلة: «كنت عايزة أعرف بيعمل إيه، وبيشتغل إزاي، عشان الواحد يكبر، وتجربته عظيمة لأنه عمل حاجة في الدنيا ومشواره ذكاء عظيم غير مسبوق».

رفض سماح أنور لـ الهلفوت

وعُرض على الفنانة سماح أنور فيلم «الهلفوت» من بطولة عادل إمام، لكنها رفضته، وعن سبب الرفض، قالت في تصريحات مع الاعلامية إسعاد يونس، «رفضت الهلفوت لأن مواصفات البطلة ماكنتش هعرف أعملها».