سماح أنور.. عضو لجنة تحكيم ملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة

تشارك الفنانة سماح أنور، كعضو لجنة تحكيم في اللجنة الدولية بمجال السينما والمسرح والشعر، بملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر من الشهر الجاري.

ويقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

مشاركة فرق إفريقية وصينية وعربية

وقالت سهير عبدالقادر، رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، إن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

الملتقى يساهم في دعم العمل الخيري

وأضافت سهير عبدالقادر، أن الملتقى يقام وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا حرصا على سلامة المشاركين، مشيرة إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع ودعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين أولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركة، ويساهم في الترويج للسياحة المصرية، والاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.

هاني رمزي يقدم حفل الافتتاح

ومن المقرر أن يقوم الفنان هاني رمزي، بتقديم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام.