فرصة للعمل بمكاتب الأمم المتحدة حول العالم.. اعرف التفاصيل

تحتل الأمم المتحدة مكانة بارزة كأكبر منظمة دولية في العالم، حيث تمتد مكاتبها في 193 دولة، ووفرت المنظمة عدة طرق للانضمام إلى فريق عملها، وقامت بإصدار كتيب استرشادي بعنوان «العمل في الأمم المتحدة»، بهدف مساعدة الراغبين في فهم طريقة عمل المنظمة وهيكلها، بالإضافة إلى توضيح السبل الأكثر شيوعًا للانضمام إليها.

برنامج المهنيين الشباب

وأطلقت الأمم المتحدة مؤخراً مبادرة «برنامج المهنيين الشباب»، وهو برنامج توظيف يستهدف المهنيين الموهوبين وذوي الكفاءة العالية للانضمام إلى فريق العمل الدائم للأمم المتحدة كموظفين مدنيين دوليين، ويتضمن البرنامج امتحانات القبول وبرامج تطوير المهنيين، ويهدف إلى تطوير قدرات المرشحين الناجحين وتمكينهم من بدء حياة مهنية ناجحة في الأمم المتحدة.

التقدم في الامتحان

ويتم عقد امتحان «برنامج المهنيين الشباب»، مرة واحدة في العام، وهو متاح للمواطنين من البلدان التي لا تتمتع بتمثيل كافٍ في الأمم المتحدة، ويتم نشر قائمة الدول المشاركة سنويًا على الصفحة الرئيسية لبرنامج المهنيين الشباب على موقع وظائف الأمم المتحدة، وتختلف هذه القائمة من عام إلى آخر.

وتخضع المواد الامتحانية لبرنامج المهنيين الشباب في الأمم المتحدة للتغيير كل عام، بناءً على احتياجات التوظيف في المنظمة، وتختلف متطلبات المسؤوليات والمؤهلات التعليمية والكفاءات المهنية المطلوبة حسب مجال التقديم، وبالتالي يتعين على المرشحين المؤهلين والمهتمين بمجال الامتحان التقدم من خلال نظام «انسبيرا»، وهو نظام الانتقاء المستخدم في تعيين موظفي الأمم المتحدة.

متطلبات الاختبار

وللتأهل لامتحان «برنامج المهنيين الشباب» في الأمم المتحدة، يجب على المتقدمين أن يكونوا مواطنين في بلد مشارك، وحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال ذي صلة بموضوع الامتحان، وأن يكونوا أصغر من 32 عامًا في سنة الاختبار، كما يجب أن يتقن المتقدمين اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

امتحان برنامج المهنيين الشباب

ويتكون امتحان برنامج المهنيين الشباب في الأمم المتحدة من مرحلة تحريرية ومرحلة شفوية، حيث يتم إدارة الامتحان التحريري عبر الإنترنت ويمكن تقسيمه إلى مرحلتين، وقبل الإعلان عن نتائج الامتحان التحريري النهائية، قد يتم تقييم المرشحين بشكل إضافي عبر تقييم مختصر أو جذري على الإنترنت.

ثم يجري دعوة المرشحين الذين يجتازون الامتحان التحريري للمشاركة في الامتحان الشفوي، حيث يجرون مقابلة بالفيديو على أساس الكفاءة مع لجنة من أعضاء مجلس الامتحانات المتخصصة، وفي نهاية عملية التقييم، يتم إطلاع جميع المرشحين بشكل فردي على نتائجهم.

ويجب الانتباه إلى أنه لا يتم تقديم امتحان توظيف برنامج المهنيين الشباب في كل مجال كل عام، لذلك ينبغي مراقبة الموقع بشكل دوري لمعرفة مواعيد الاختبارات وتفاصيلها في المجال الذي ترغب فيه، خاصة إذا كنت تقترب من الحد الأقصى للسن الذي يبلغ 32 عامًا.

اختيار المرشحين

ويتم وضع المرشحين الناجحين في برنامج المهنيين الشباب على قائمة انتظار تستخدم لشغل الوظائف الشاغرة المناسبة، وتكون صالحة لمدة ثلاث سنوات، ومن المهم ملاحظة أن الانتساب إلى القائمة لا يضمن توظيفهم، فقد يتم اختيار المرشحين من القائمة فقط في حال توفر الفرص المناسبة في مكاتب الأمم المتحدة في أماكن مثل أديس أبابا وبانكوك وبيروت وجنيف ونيروبي ونيويورك وسانتياجو وفيينا وغيرها، لذلك يجب أن يكون المرشحون الناجحون على استعداد للعمل في أي مكتب ميداني أو مركز عمل تابع للأمم المتحدة.

وبعد اختيار المرشحين، سيتم منحهم عقدًا محددًا لمدة عامين في الرتبة «بي-1 أو بي-2» مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبعد مرور عامين من العمل في وظيفتهم الأولى وتمامهما بنجاح، يمكن للمهنيين الشباب الحصول على عقد مستمر، كما يتم دعوتهم للمشاركة في برنامج إعادة التعيين المدار الذي يتيح لهم الفرصة لإعادة التعيين في وظيفة أخرى في إدارة ومركز عمل مختلفين.

ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الموظفين بفرص جديدة لتنويع وتطوير حياتهم المهنية، وكذلك اكتساب مهارات جديدة وخلق أساس متين لتقدمهم الوظيفي.