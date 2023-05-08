فرص عمل للشباب من الجنسين.. نوعية الوظائف وشروطها

أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توافر فرص عمل بمصانع في منطقة السادس من أكتوبر.

نوعية الوظائف والشروط المطلوبة لفرص عمل جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية والشروط المطلوبة للوظائف التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمصانع بمنطقة السادس من أكتوبر، وهي:

عمال مخازن

- المؤهل : دبلوم

- السن : من 19 إلى 30 سنة

عمال إنتاج

- المؤهل : دبلوم

- السن : من 18 إلى 35 سنة

أفراد أمن

- المؤهل : دبلوم

- السن : من 21 إلى 40 سنة

فني لحام

- المؤهل : دبلوم

- السن : من 18 لـ 35 سنة

فني قص

- المؤهل : دبلوم فيما أقل

- السن : من 19 إلى 35 سنة

سائق رخصة تانية

- المؤهل : قراءة وكتابة

- السن : من 20 إلى 45 سنة

تمريض رعاية مركزة

- المؤهل : تمريض

- السن : من 21 إلى 35 سنة

عاملات إنتاج وخياطة

- المؤهل : دبلوم فيما أقل

- السن : من 18 إلى 35 سنة

طرق التقديم لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة، الراغبين في التقديم لوظائف فرص العمل بمصانع منطقة السادس من أكتوبر، بالتوجه إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي الدور الثاني يوميا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عصر، ويمكن التواصل من خلال الاتصال بالمقر عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».