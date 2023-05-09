تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح من «الشباب».. فرص عمل بمؤهلات مختلفة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، يوما توظيفيا مفتوحا للشباب.

وكشفت وزارة الشباب، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لسنتر شاهين وأبرز فرص العمل المتوافرة.

يوم توظيفي مفتوح

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح وفق ما كشفته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

العنوان: 6 أبراج العالمية – ش مكتبة جامعة 6 أكتوبر – أمام مول بلوستار – خلف الحصري - أكتوبر- يوم الأربعاء والخميس 10 و11 مايو 2023 من الساعة 11 صباحا إلى 5 مساء للوظائف الآتية:

1- مشرفو أقسام أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات، شرط امتلاك خبرة سنة على الأقل لنفس الوظيفة في نفس المجال.

2- بائعو أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات، خبرة أو دون.

3- كاشير خبرة أو دون.

4- أفراد أمن 12 ساعة خبرة أو دون.

5- مسؤول استلامات.

6. عمال تحميل وخدمات ونظافة.

أماكن العمل

- القاهرة «عين شمس، المرج، جسر السويس، مدينة نصر، شبرا، شبرا الخيمة، حلوان، دار السلام».

- الجيزة «المريوطية، فيصل، ميت عقبة».

الشروط المشتركة

- جميع المؤهلات «عالٍ - متوسط - فوق متوسط - أو دون مؤهل».

- الحد الأقصى للسن 55 عاما.

- يشترط موقف واضح من التجنيد.

الحقوق

- الرواتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- حافز يومي.

- يوجد بدل للوقت الإضافي.

- فرص للترقي والتطوير.

- تأمينات اجتماعية.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان المحدد أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.