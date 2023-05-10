معلومات عن رئيس البنك الدولي الجديد.. هندي الجنسية رشحه «بايدن»

اختار المديرون التنفيذيون للبنك الدولي «أجاي بانجا»، رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي، رئيسًا للبنك الدولي لمدة خمس سنوات تبدأ في 2 يونيو 2023.

ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، «بانجا»، للمنصب في أواخر فبراير الماضي، وكان المنافس الوحيد ليحل محل رئيس البنك الدولي المغادر «ديفيد مالباس»، وهو اقتصادي ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية خدم في إدارة ترامب، وفيما يلى معلومات عن رئيس البنك الدولي الجديد وفقا لما نشره البنك على موقعه الرسمي.

معلومات عن رئيس البنك الدولي الجديد

- يبلغ من العمر 63 عامًا.

- شغل أجاي بانجا مؤخرًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال أتلانتيك.

-كان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Mastercard، وهي منظمة عالمية تضم ما يقرب من 24000 موظف.

- أطلقت ماستركارد مركز النمو الشامل، الذي يعزز النمو الاقتصادي العادل والمستدام والشمول المالي في جميع أنحاء العالم تحت قيادته.

-كان الرئيس الفخري لغرفة التجارة الدولية، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة من 2020-2022.

-أصبح مستشارًا لصندوق «جنرال أتلانتيك»، الذي يركز على المناخ، عند إنشائه في عام 2021.

-عمل بانجا كرئيس مشارك للشراكة من أجل أمريكا الوسطى، وهو تحالف من المنظمات الخاصة التي تعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية عبر السكان المحرومين في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.

- شغل عضوية مجالس إدارة الصليب الأحمر الأمريكي، وشركة كرافت فودز، وشركة داو.

«بايدن»: بانجا سيكون قائد تحويليا

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «سوف يكون أجاي بانجا قائداً تحويلياً، حيث يجلب الخبرة والتجربة والابتكار إلى منصب رئيس البنك الدولي».

وأضاف: «سيساعد في توجيه المؤسسة وهي تتطور وتتوسع لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على مهمتها الأساسية المتمثلة في الحد من الفقر - بما في ذلك تغير المناخ».