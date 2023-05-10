«النقل»: قرض القطار الكهربائي «حسن».. ونسعى لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة

شارك وزير النقل والمواصلات، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك، بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، والاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك، بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائي السريع.

وقال الوزير: «طلبت الحضور اليوم لتوضيح نقطة واحدة لو تريدون تقديم العرض فأنا جاهز لأي أسئلة، أنا وزير منكم وأستمع لمشاكل الناس، وأقول إنّ حل مشكلات مصر وتقدمها فقط في تطوير الزراعة للتصدير وتقليل الواردات وتشجيع الصناعة، وتطوير الموانئ وتهيئتها للتصدير والاستيراد»، متابعا بالحديث عن إنشاء «تجارة ترانزيت»: «كل الكلام ده لربط مصادر الإنتاج زراعي أو صناعي أو سياحي أو تعديني أو خدمي، لازم نعمل ممرات لوجستية تنموية تركز على المناطق البحرية وتربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية، وشغالين على تطوير 10 آلاف كيلومتر».

وأشار إلى وجود قطارات كهربائية في عدد من الدولة والبلدات العربية، وقال: «مصر مش أقل من ذلك»، موضحًا أنّ القطار الكهربائي ممتد 2000 كيلو.

وتابع: «شغالين على الأرض جسور ومحطات شركات وطنية مصرية بالجنيه المصري في الخطوط الثلاثة مع بعض خلصنا 45% من الخط الأول»، مضيفا: «النهاردة جايين لاستكمال الحلقة وجايين نكمل القانون بالقرض، قرض حسن تمامًا، لتحقيق التوجيه والهدف الرئيسي الذي نعمل عليه منذ أكتوبر 2021 أن نجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات»، وعرض فيديو توضيحي للأعمال الإنشائية وشق الطرق في الجبال.

وأكمل: «42 شركة وطنية مصرية في المحطات فاتحة بيوت الناس والشغل والإنتاج، جايين لحضراتكم وده نهجنا شغالين مش لسا بنفكر عشان نكسب وقت، نفسي نسبق بكم وبالشعب المصري».

وقال وزير النقل، إنّ شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط بين جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين - مطروح)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023.

وأوضح الوزير أنّ أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، تكمن في أنّه سيوفر الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، ما يدعم الاستثمار ويتيح فرص عمل للشباب، ويساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، ما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية، ويدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.

كلمة وزير النقل

وتابع أنّ حل مشاكل مصر وتقدمها يرتكز على تطوير الزراعة للتصدير وتقليل الواردات، وتشجيع الصناعة والسياحة، وتطوير الموانئ، لربط مصادر الإنتاج سواء صناعيا أو زراعيا أو سياحيا أو أماكن التعدين وغيرها.

وتابع الوزير: «هل أعمل قطر ديزل يلوث البيئة واحنا في 2023، لا لازم نكون زي دول العالم، المغرب مع كامل الاحترام لها عملت القطار الكهربائي السريع وفتحته من 2018 بحضور الرئيس الفرنسي، ومصر ليست أقل من ذلك وتستحق أكثر من ذلك، مش موضوع نتباهى أن عندنا ممر لوجستيى، ومن هنا جاءت أهمية القطار الكهربائي السريع 2000 كيلو يربط مصر من غربها لشرقها، بقرض حسن تماما لخلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج وأماكن التصدير والاستهلاك والتجمعات السكنية، لنحقق الهدف الرئيسي الذي نعمل عليه، ولتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، لازم نعمل ممرات لوجستية».

واستطرد، موجها حديثه للنواب: «في جلسة أخرى سأقول لكم إنّنا تعاقدنا مع شركات عالمية متخصصة لنصل إلى هذا الهدف والتوجيه»، واستعرض تفاصيل المشروع وأهدافه وما تم تنفيذه حتى الآن بشأنه.