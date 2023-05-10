أوراق وشروط التقديم لمبادرة سيارات المصريين بالخارج.. 5 أيام وتنتهي

أعلنت وزارة الهجرة، أنّ آخر موعد للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، سيكون يوم 14 مايو الجاري، وعلى الراغبين في الاستفادة سرعة التسجيل والتقديم للحصول على سيارة بسعر مناسب من خارج مصر، ودخولها إلى أراضي الوطن.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الشروط التي يجب يجب توافرها للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والأوراق المطلوبة، وفق ما كشفته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبقى 5 أيام للتقديم بعد مد المهلة للسماح لأكبر عدد من المصريين في الخارج الاستفادة من المبادرة، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمغتربين.

شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج

تمثلت شروط الاستفادة من استيراد سيارات المصريين بالخارج فيما يلي:

1- ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

2- أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.

3- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

4- استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

5- استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

ويشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات، وتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

الأوراق المطلوبة

- صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

- جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

- قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.