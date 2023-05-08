7 خطوات لترخيص سيارات «مبادرة المصريين بالخارج» في المرور

تواصل الجهات المعنية تذليل العقبات كافة أمام المصريين بالخارج لتسهيل عملية استيراد السيارات ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخرج المقرر استمرار التسجيل فيها حتى 14 مايو المقبل.

وتتيح المبادرة تيسير الاستخلاص الجمركي للسيارات وتسهيل العقبات أمام المصريين المقيمين في الخارج للاستفادة منها بالإضافة إلى تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70% حيث يتعين على المشتركين دفع 30%؜ فقط من الضريبة الجمركية على السيارة التي يتم استقدامها من الخارج، لذلك تستعرض «الوطن» خطوات ترخيص سيارات مبادرة المصريين بالخارج في مصر بالمرور.

خطوات ترخيص سيارات مبادرة المصريين بالخارج في مصر بالمرور

1- تحميل التطبيق الخاص بالمبادرة والتسجيل الأوْلي للسيارة المرغوب في استيرادها.

2- فتح حساب إلكتروني برقم تعريفي مميز.

3- إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، دولة الإقامة، الرقم القومي، رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه، بيانات الحساب البنكي بالخارج.

4- رفع المستندات التالية على التطبيق: «صورة ألوان من بطاقة رقم قومي، جواز سفر، مستند إقامة سارية من الدولة، كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب أحد أفراد الأسرة».

5- تسجيل بيانات السيارة الأساسية والتي تشمل نوع السيارة، وتاريخ أول ترخيص، وبلد المنشأ، وسنة الصنع.

6- يُحدد التطبيق تلقائيًا المبلغ النقدي المستحق عن السيارة.

7 - يتم الرد على هذا الاستعلام خلال 3 أيام عمل من تاريخ تسجيل الطلب.