كل ما تريد معرفته عن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج».. تنتهي 14 مايو

أيام معدودة وتنتهي مدة الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، والتي أعلنت عنها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، تنفيذا لحلم المصريين بالخارج الذي طال انتظاره على مدار سنوات طويلة، وهو استيراد سيارة خاصة به من خارج مصر إلى داخل الوطن.

آخر موعد للتسجيل ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»

ونوهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن 14 مايو الجاري آخر موعد للاستفادة والتسجيل ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وهو الموعد النهائي بعد أن تم مده خلال الفترة الأخيرة، للسماح لأكبر عدد من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمغتربين.

كما حرصت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، منذ إطلاق مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، على نشر عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تجيب على جميع الأسئلة والتفاصيل الخاصة بالمبادرة، للاستفادة منها بأكبر شكل ممكن، من خلال شرح سفراء المبادرة بالخارج، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- تخفيض الضريبة الجمركية 70%، أي سيتم سداد 30% فقط من القيمة الجمركية للسيارة بالإضافة إلى باقى الرسوم.

- سيتم سداد القيمة الجمركية للسيارة وباقي الرسوم كوديعة، يتم استردادها بعد 5 سنوات.

- مد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

- «لو جايب عربيتك بالتقسيط تقدر تنزلها بعد مدة التقسيط».

- «لو أنت مش المالك الأول للسيارة، ممكن تنزل عربيتك لو معداش عليها 3 سنوات».

- يمكن الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، من خلال تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»، الإلكتروني، واختيار السيارة المناسبة لك حتى 14 مايو الجاري.

- تطبيق سيارات المصريين في الخارج، يتيح من خلاله استيراد سيارة جديدة أو مستعملة.

- توفير 3 فئات للسيارة التي يمكن استيرادها من الخارج، وهي «أساسية، ومتوسطة، وكاملة».