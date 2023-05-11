كيف أنهى المتهمون حياة صاحب المخبز بقليوب؟.. طلقة في الرأس

حضر المتهمون بارتكاب جريمة قتل مالك مخبز بطلق ناري من فرد خرطوش أمام جهات التحقيق، وجرى مواجهتهم بالأدلة والتحريات، التي تثبت ارتكابهم الجريمة.

واعترف المتهمون بجريمتهم، شارحين كيفية إنهاء حياة الضحية، وبعد انتهاء جلسة التحقيق التي استمر لأكثر من 3 ساعات، أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة قليوب، انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة، عقب ورود البلاغ، وناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

تحريات الشرطة فى الواقعة، توصلت الى أن المجني عليه وصل إلى المستشفى مصابا بـ«رش خرطوش» إثر ادعاء مشاجرة، وجرى التقابل مع شقيق المتوفى، مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر حدوث مشادة كلامية بين شقيقه و8 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم، تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد المتهمين عيارا من سلاح ناري بحوزته محدثا إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الجريمة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حسن شومان المحامي بالنقض، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه وفق الاتهام المسند من النيابة العامة للمتهم بالقتل العمد فإن عقوبته وفق قانون العقوبات «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».