وحدة عسكرية أوكرانية تعلن فرار قوات اللواء الروسي من ضواحي «باخموت»

قالت وحدة عسكرية أوكرانية، اليوم، إنها هزمت لواء مشاة روسي بالقرب من باخموت، مستندة إلى رواية رئيس «فاجنر»، الروسية والتي أكد خلالها فرار القوات الروسية من موقعها، بحسب وكالة «رويترز».

ولم تعلق موسكو على التقارير الواردة من أي من الجانبين بأن اللواء 72 تخلى عن مواقعه في الضواحي الجنوبية الغربية بمدينة باخموت.

وكانت المدينة الواقعة شرق أوكرانيا الهدف الرئيسي لهجوم موسكو الشتوي الضخم ومشهد القتال البري الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

اللواء الروسي يتخلى عن مواقعه

وقال رئيس فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، الذي اتهم مرارًا القوات المسلحة النظامية في موسكو بالفشل في دعم قواته الخاصة، إن اللواء الروسي تخلى عن مواقعه، مضيفا: «جيشنا يفر، وقوات اللواء 72 فرطت في 3 كيلومترات مربعة هذا الصباح حيث فقدت حوالي 500 رجل».

تدمير العديد من المركبات القتالية الروسية

وفي وقت مبكر من اليوم، أعادت الوحدة، التي تشكلت من كتيبة آزوف القومية الأوكرانية، نشر مقطع فيديو لأحد مؤسسي آزوف، أندريه بيليتسكي، الذي قال إن قواته هزمت اللواء الروسي.

وأعلن عن تدمير السربين السادس والسابع من هذا اللواء بالكامل تقريبا، ودمرت استخبارات اللواء، وعدد كبير من المركبات القتالية، وتم نقل عدد كبير من الأسرى، كما نُفذت الهجمات داخل الإقليم بعرض 3 كيلومترات وعمق 2.6 كيلومتر، وقد تحررت هذه الأراضي بأكملها من قوات الاحتلال الروسية على حد تعبيره.

ولم تقدم هيئة الأركان العامة الأوكرانية، التي عادة ما تحجب مثل هذه التفاصيل عن تقاريرها الدورية، أي سرد محدد للقتال في المنطقة، باستثناء قولها إن روسيا شنت هجومًا فاشلاً في مدينة باخموت.