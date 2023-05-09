آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. اتهامات لبوتين بالتسبب في جوع عالمي

على الرغم من مرور أكثر من 15 شهرا على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلا أن التداعيات لا تزال تظهر، والمطالبات بوقف القتال لا تنتهي من قبل الدول المحيطة، إذ دعت الولايات المتحدة وإنجلترا، روسيا، إلى التوقف عن استخدام الجوع كوسيلة ضغط في نزاع أوكرانيا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

ووفق آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حث وزير الخارجية البريطاني ووزيرة الخارجية الأمريكية، روسيا، على عدم استخدام الجوع العالمي كأداة حرب في الصراع الدائر بكييف، مع استمرار المناقشات حول استئناف اتفاق مبادرة الحبوب في البحر الأسود، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال جيمس كليفرل وأنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك العلاقات مع الصين والإجلاء الأخير للمواطنين في السودان وسط سقوط البلاد في حرب أهلية.

وقال أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي: «إننا نحث روسيا على تمديد وتوسيع مبادرة الحبوب في البحر الأسود، فخلال الأيام الماضية، عادت روسيا مرة أخرى إلى منع السفن من الإبحار إلى المواني الأوكرانية لتوصيل الحبوب، ما ينتج عنه بشكل مباشر وصول كميات أقل من الغذاء إلى الأسواق العالمية والبشر حول العالم».

مبادرة حبوب البحر الأسود

وكشفت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية، أمس، أن روسيا أوقفت فعليًا مبادرة الحبوب من خلال رفض تسجيل السفن القادمة وإجراء عمليات التفتيش عليها، وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاقية الحالية.

وكانت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية ذكرت أن 90 سفينة، من بينها 62 سفينة لتحميل الحبوب عليها، تنتظر في المياه الإقليمية حتى تنال الموافقة على التوجه إلى المواني الأوكرانية.