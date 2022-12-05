«الإحصاء»: 41.3% انخفاضا في عجز الميزان التجاري عن سبتمبر 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري 2.44 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، مقابل 4.15 مليار دولار للشهر ذاته من العام السابق، وذلك بنسبة 41.3%.

الصادرات

وأوضح الجهاز، في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2022، التي أصدرها اليوم، أنّ قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 11.6%، حيث بلغت 4.11 مليار دولار خلال سبتمبر 2022، مقابل 3.68 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بسبب زيادة قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها: الغاز الطبيعي المسال بنسبة 671.7%، والأسمدة بنسبة 15.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 9.2%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.9%.

ولفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنّ قيمة صادرات بعض السلع انخفضت خلال شهر سبتمبر 2022، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها «منتجات البترول بنسبة 29.3%، والبترول الخام بنسبة 47.0%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 22.6%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 25.5%.

الواردات

وتابع الجهاز، أنّ قيمة بعض الواردات انخفضت بنسبة 16.4%، حيث بلغت 6.55 مليار دولار خلال سبتمبر 2022، مقابل 7.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها «القمح بنسبة 2.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 0.1%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 3.8%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 35.4%».

وأكد الجهاز، ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال سبتمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 84.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 69.0%، والألبان ومنتجاتها بنسبة 3.7%، وخلاصات الدباغة والصباغة بنسبة 21.2%.