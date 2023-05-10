محمد مهنا عبر قناة الناس: النفس خلقت في حقيقتها «لطيفة»

تحدث الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عن تزكية النفس، قائلا إن النفس خلقت في حقيقتها «لطيفة»، وعالمة بما كان، وما يكون وما سيكون، ومن ثم وضعت في قالب الطين واختلطت به، وبالتالي حدث نوعًا من حجب المعارف والأنوار والأسرار التي كانت موجودة بها.

الكشف عن النفس من خلال المجاهدات

أضاف «مهنا»، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على قناة الناس: «يمكن الكشف عن النفس بعد أن تم حجبها من خلال المجاهدات»، مستشهدًا بالآية الكريمة: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»، موضحًا أن «فجورها» تأتي من الطين والتي أصبحت الشهوات وحب الكبر والحظوظ والطمع وهكذا، أما «تقواها» ترجع إلى تجليات الله سبحانه وتعالى على الإنسان.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.