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أمين الفتوى عبر قناة الناس: التبول في الطرقات العامة من الملاعن

كتب:

محمد عزالدين
09:53 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
الدكتور محمد عبد السميع

الدكتور محمد عبد السميع

كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قضاء الحاجة في الشارع، لافتا إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن التبول في الماء الراكد، وتحت الشجرة المثمرة، وتحت الشجرة المظلّلة.

منع الناس من الاستفادة منه

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم، أن المكان الذى يستظل به أو تسقط فيه الثمار، حرام التبول أو قضاء الحاجة فيه، مشيرًا إلى أن قضاء الإنسان حاجته في هذا المكان، يمنع الناس من الاستفادة منه، موضحًا أن هذا الأمر من الملاعن.

ونوه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول اتقوا الملاعن الثلاث، منها قضاء الحاجة في الماء الراكد، وتحت الشجرة المثمرة، وتحت الشجرة المظللة أو في مكان الظل.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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بقلم محمد عزالدين