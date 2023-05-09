أستاذ شريعة عبر قناة الناس: التصوف ليس رقصا.. ولا ذكر بألفاظ ساذجة

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، إن التصوف منهج وسلوك وتطبيق عملي لمعرفة الله، وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ».

حقيقة العبادة هي المعرفة

تابع أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «ليعبدون أي ليعرفون، كما قال ابن عباس، فماذا جهل من عرف الله؟ وماذا عرف من جهل الله؟، عشان كده حقيقة العبادة هى المعرفة، وهو ده طريق التصوف، كون بقى يكون مفاهيم خاطئة أو تطبيق خاطئ، يبقى إحنا بنحاكم الإسلام عشان فى ناس منحرفين فيه، هل نحارب الدين عشان فى ناس عصاه ومنحرفين، وبيرتكبوا ذنوب ومعاصى».

واستكمل مهنا فى دفاعه عن طريق التصوف، قائلا: «التصوف علم فقه المعرفة بالله تعالى، اللى يعرف ربنا لا يجهل شيء، والتصوف ليس رقص الراقصين ولا طبل وزمر وصخب وتهييج، ولا هو الذكر بألفاظ ساذجة محرفة، ولا صعق وتشنيج، ولا مواكب رايات ملونة فيها لما يغضب الديان ترويج، فإن التصوف (فقه الدين) قاطبة والفقه بالدين توثيق وتخريج، هو الكتاب، وماجاء النبي به وكل شئ سوى هذا فمحجوج، إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحب وحب الله تتويج، و إنما الحب أخلاق ومعرفة ذكر وفكر وترويح وتأريج، إن التصوف: تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تهريج».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.