أمين الفتوى عبر قناة الناس: دورات مياه بيوتنا لا يوجد بها شياطين

كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحمام (دورة المياه) المعاصر، ليس له علاقة بالحمام الموجود في التراث، مضيفا: «الحمامات الآن تختلف فى تنظيف باستمرار، وقديما كان الأمر مختلفا، وكانت النجاسة موجودة بعد عملية الإخراج، ولا يتم إزالتها، الآن بالطرق السهلة بشد الكومبليشن».

لا يوجد شياطين بالحمامات

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «الحمامات الآن لا يوجد بها شياطين، لأن مفيش نجاسة، والحمام بتتغسل فى اليوم يمكن 10 مرات، يعنى لو واحد بيتصفح الموبايل مفيش مشكلة لو بترد على التليفونات مفيش مشكلة طالما النظافة والتطهير موجود يبقى مفيش نجاسة، ومفيش شياطين».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.