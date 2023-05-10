الحكومة: حريصون على توسيع برنامج تكافل وكرامة.. 22 مليون مستفيد حتى الآن

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الموافق الأربعاء، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج «تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة»، بين مصر والبنك الدولي للإعمار والتنمية.

زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، إلى أن مشروع توسيع برنامج «تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة»، يستهدف زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة الى فرص الشمول الاقتصادي.

وأكدت مصادر حكومية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوزارة توسعت في شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ووصلت إلى ما يقرب من 5.2 مليون أسرة تحصل على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» أي ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري، وذلك بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

5.2 مليون أسرة تحصل على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأشارت مصادر حكومية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنَّ قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مقابل 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بالمثل من 1.8 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2023، ثم إلى 5.2 مليون أسرة.