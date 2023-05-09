موعد صرف دعم تكافل وكرامة شهر مايو 2023.. تعرف عليه

ينتظر ملايين المستفيدين موعد صرف دعم تكافل وكرامة شهر مايو 2023، بعد قرار زيادة الدعم النقدي بنسبة 25%، وحسب وزارة التضامن الاجتماعي، يستفيد من دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 نحو 5.2 مليون أسرة بما يقدر بـ22 مليون مواطنا.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف دعم تكافل وكرامة شهر مايو 2023، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل الموافق 15 مايو الجاري.

شروط الاستفادة من دعم تكافل وكرامة

كانت الوزارة أعلنت إلى جانب موعد صرف دعم تكافل وكرامة شهر مايو 2023، أبرز معايير وشروط صرف برنامج الدعم النقدي المشروط ومن بينها استيفاء المتقدم كافة البيانات المتعلقة بالتقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الموضحة للحالة الاجتماعية للأسرة.

كما يشترط البرنامج أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمين للحصول عليه تحت خط الفقر وفقا لحساب المعادلة الإحصائية المقررة، إلى جانب عدم التحصّل على أي دخل شهري ثابت أو الحصول على أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

وأشارت «التضامن الاجتماعي» إلى أنه يشترط لصرف دعم تكافل وكرامة شهر مايو 2023، ألا تقل نسبة حضور الطلاب من أبناء أفراد الأسر المستفيدة من دعم تكافل للمدارس عن 80% شهريا.

كما يشترط الدعم حضور الأم ثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية وكذلك النمو ومتابعة الحمل وحصول الأطفال على كل جرعات برامج التطعيمات على مدار مختلف المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

خطوات التقدم لدعم تكافل وكرامة

وأشارت إلى أنه على الشخص الراغب في الحصول على دعم تكافل وكرامة، التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، على أن يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وتقديم قيد طالب للمقيدين جامعياً، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، وكذلك تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من سن 6 إلى 18 سنة، وصور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، وكود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.