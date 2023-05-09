بدء صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 الاثنين المقبل

أيام قليلة ويبدأ مستفيدو «تكافل وكرامة» صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، بزيادة قدرها 25%، يوم الاثنين المقبل الموافق 15 مايو 2023، لتوضح وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن.

معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة

وأشارت التضامن على الموقع الرسمي لها، إلى أن هناك عدة معايير للقبول ببرنامج الدعم النقدى المشروط ومنها أن يستوفى المتقدم كل البيانات المتعلقة بالتقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة على الحالة الإجتماعية للأسرة، كما يشترط على الأسرة أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، إلى جانب عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

شروط استمرارية صرف دعم تكافل وكرامة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يشترط للحصول على تكافل وكرامة أن يحضر أبناء الأسر المستفيدة من دعم تكافل للمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، كما يشترط حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .