وزير المالية: التحديات فرضت أعباءً على الدولة.. وطن القمح وصل لـ340 دولارا

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ التحديات العالمية صعبة ومعقدة، كما أن التحديات الإقليمية تفرض علينا أعباء وظروف وكل ذلك يصب في تحديات تمس المواطن نفسه مثل التضخم والأسعار وتوافر السلع والخدمات وسعر الصرف وغيرها.

التضخم الموجود في العالم أدى الي رفع أسعار الفائدة

أضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أنَّ الظروف الدولية والإقليمية تحكمنا في الموازنة ومن ثم يجب أن ينمو الاقتصاد المصري حتى نستطيع تلبية احتياجات المواطنين والناس تنتظر منا الكثير.

وقال وزير المالية، إنَّ التضخم الموجود في العالم أدى إلى رفع أسعار الفائدة في العالم، وفي مصر كما أن تغير سعر الصرف فرض علينا ضغوط وكل ذلك وضع موازنة الدولة تحت ضغوط فنحن بين أمرين الأول أننا مواطنين في الدولة ونريد أن نشعر الناس بالتطور والأفضل والأمر الثاني تحكمنا مسئوليتنا لصالح الدولة.

ولفت إلى أنَّ الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع، فعلى سبيل المثال سعر طن القمح وصل إلى 340 دولار رغم أنَّه لو كنا نتحدث في ظروف عادية كان السعر العادل يصل بين 150 دولار إلى 200 دولار حتى لو كنا نتحدث عن زيادة في الأسعار في الظروف العادية كانت الزيادات تحدث في حدود 20 دولارًا فقط.