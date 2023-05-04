خبير اقتصاد سياسي: «الفيدرالي الأمريكي» في حرب لمواجهة التضخم

أكدت الدكتورة زينة منصور الخبيرة في الاقتصاد السياسي، أنّ هناك حربًا يخوضها البنك الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم، مشيرة إلى أنّ هذه الحرب قد يذهب ضحية لها النظام المصرفي الأمريكي، إضافة إلى سلسلة النظم المصرفية المتأثرة بسياسية التشدد النقدي.

البنك الفيدرالي الأمريكي ربح جزءا من الحرب على التضخم

وقالت منصور، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إنّ البنك الفيدرالي الأمريكي ربح جزءًا من الحرب على التضخم، مشيرة إلى أنّ الثمن كان باهظًا.

وتوقعت الخبيرة في الاقتصاد السياسي أنّ أمامنا أشهر من استمرار سياسة التشدد النقدي، مشيرة إلى أنّ هذه السياسية القائمة على رفع الفائدة تجتذب الكتل النقدية وهذه الكتل النقدية الساخنة والعائمة والتشغيلية تستقر في البنوك، خصوصًا في الاقتصادات الآمنة بعيدًا عن الاقتصادات في الدول النامية والمتعثرة والتي ترفع الفوائد من أجل الاستقطاب.

وأشارت إلى أنّ هذه الأموال تربح عن طريق الحصول على الفوائد المرتفعة، وأن ذلك يؤدي إلى نقص السيولة الدولارية النقدية، ما يساعد على تقليل عرض الدولار وزيادة الطلب، ما يسبب وقوع الأسواق العالمية والمحلية في مشكلة فقدان السيولة والتي تنعكس على القطاع المصرفي.