رئيس «قصور الثقافة» يعقد أول اجتماعات الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أول اجتماع للهيئة بقياداتها الثقافية، اليوم الأحد، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية، في ضوء توجيهات نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

مناقشة الإجراءات التي تيسر انتقال العاملين بالهيئة إلى العاصمة

خلال الاجتماع، أبدى «عطوة» ترحيبه بهذه الخطوة المهمة في تاريخ العمل بالهيئة العريقة، مؤكدا أنها ستنكعس بالإيجاب على الأداء العام خلال المرحلة المقبلة في ضوء المشروعات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة، كما ناقش عددا من الإجراءات التي تيسر انتقال العاملين بالهيئة إلى العاصمة الإدارية، ومتابعة الموقف الحالي لبرنامج ليالي رمضان الذي تنظمه الهيئة بالمحافظات ضمن برنامج شامل لوزارة الثقافة.

جاء الاجتماع بحضور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وعمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وحنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، منال علام رئيس الإدارة المركزية للتدريب، إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، عبد القادر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعدد من مديري العموم وموظفي الهيئة.