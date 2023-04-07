«قصور الثقافة» تحتفي بسيرة صلاح فضل في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بسيرة الناقد الكبير الراحل الدكتور صلاح فضل، مساء اليوم الجمعة، 16 رمضان - 7 أبريل، ببرنامج «عطر الأحباب» ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة بالحديقة الثقافية في السيدة زينب، ويتحدث عنه الدكتور رضا عطية.

كما تتضمَّن فعاليات اليوم عرضا للسيرة الهلالية للفنان عزت قرشي ضمن برنامج «راوي من بلدنا»، وتقدم «بواحة الشعراء» أمسية شعرية يشارك بها الشعراء: أحمد الأقطش، أشرف الخطيب، رجب الأغر، د.شيرين العدوي، ضياء الكيلاني، على أبو المجد، عمر مكرم، كمال عبد الرحيم، مصطفى جوهر، هاني عويد، بمصاحبة الفنان محمد شريف، يدير الأمسية الشاعر وليد فؤاد.

وفي إضاءة جديدة ضمن إضاءات حول إصدارات الهيئة يناقش كتاب مذكرات هدى شعراوي، مع الدكتور طارق النعمان.

عرض فني لفرقة الغوري

وضمن فعاليات البرنامج الفني يقدم عرضا فنيا لفرقة الغوري للموسيقى العربية، كما تقام بالحديقة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الورش الفنية لإدارات التمكين والمواهب والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل وهي ورش الطرق على النحاس، ورشة عمل حيوانات مجسمة بالصلصال، ورشة تلوين، إكسسوارات بالخرز والنحاس، رسم على الوجه، ورشة حكي قصص ملهمة عن أهم الشخصيات الناجحة ونساء ملهمات منهم نبوية موسى وسهير القلماوي، إلى جانب مسابقات ثقافية. ومعرض إصدارات قصور الثقافة. وتقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.