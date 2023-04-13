قصور الثقافة تختتم «ليالي رمضان» بالحديقة الثقافية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مساء أمس، والتي أطلقتها على مدار عشر ليال، ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة، ونظمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

إضاءات.. الكتابة التاريخية من منظور المواطنة

تضمنت فعاليات الليلة الختامية بمقهى نجيب محفوظ، ضمن برنامج «إضاءات»، مناقشة كتاب «الكتابة التاريخية من منظور المواطنة» للكاتب والمفكر د. سمير مرقص، وهو الكتاب الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض الكتاب الأخير، ضمن إصدارات سلسلة الهوية، والتي تلقي الضوء على ما تتميز به مصر من خصائص وسمات أسهمت بنصيب وافر في تكوين شخصيتها وفي بناء هويتها.

في حديثه أكد «مرقص»، أن الكتاب يلقي الضوء على كتابة تاريخ مصر خارج الكتابة الأكاديمية التقليدية أو النمطية، كتابة من منظور المواطنة ومن واقع الحياة اليومية للمصريين، مشيرا إلى أننا نحتاج نظرة أخرى للتاريخ، وأن أية مجتمعات لا تتقدم إلا إذا كتبت تاريخها بشكل صحيح، وتكون الكتابة التاريخية أقرب إلى فصول متصلة ببعضها لربط الخيوط.

وأضاف أن المصريين تميزوا عبر تاريخهم بالارتباط بالوطن والنيل، وأننا نحتاج إلى الكتابة التاريخية من أسفل والتركيز على حياة الناس العادية، وخلال حديثه ذكر عددا من الكتاب والمؤرخين في هذا الشأن ومنهم صلاح عيسى أحد الذين كتبوا عن الطبقة الوسطى والثورة العرابية، أدار الندوة الشاعر مدحت العيسوي، وجاءت ضمن برنامج الادارة العامة للنشر.

عطر الأحباب يحتفي بسيرة الشاعر سعد عبد الرحمن

ضمن حلقات برنامج «عطر الأحباب»، كان اللقاء عن الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن، وتحدث عنه الروائي عادل سعد والذي أوضح أن «عبد الرحمن»، كان مخلصا لرسالة الثقافة الجماهيرية ويؤمن بأنها هي الوحيدة التي تمكن أن تصل للقرى والنجوع، وتابع أن معرفته بالراحل كانت منذ الطفولة، حيث كان شديد الجدية وربطت بينهما صداقة لأكثر من خمسين عاما، وتطرق عادل سعد خلال حديثه لذكر عدد كبير من المواقف الحياتية التي جمعته بالرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتلك المتعلقة بالشأن الثقافي والإبداعي منذ أيام الشباب،

وأشار إلى عدة مؤلفات وكتابات متعددة للراحل، ذكر منها كتابه «التحديق في الظلال»، وهو مجموعة من الدراسات التي تتناول جوانب أدبية مهملة أو غير لافتة للانتباه أو تسلط الضوء على الوجه الآخر غير المعروف لبعض الشخصيات الأدبية، منها طه حسين شاعرا، وأبو نواس زاهدا، والوجه الآخر للمتنبي وغيرها.

واحة الشعراء

أقيمت أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء بمصاحبة الفنان عهدي شاكر الذي قدم فواصل غنائية من فن الزمن الجميل منها «صلوا على طه، البنت الغجرية، المسحراتي»، ويقوم على تنفيذ برنامجي «واحة الشعراء»، و«عطر الأحباب»، الإدارة العامة للثقافة العامة.

السيرة الهلالية

بدأت الليلة بفقرة الموال والمربع وفن القبلاوي مع عز الدين نصر الدين والذي غنى من فن الموال السباعي المشفر وتناول فيه بعض الصفات الإنسانية بعد أن صدر مواويله بموال يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته الكريمة، ثم اختتمت الليلة بفقرة التحدي.

وفي ركن الطفل اختتمت الورش الفنية التي أقيمت خلال فترة الفعاليات بمعرض لنتاج الورش ضم عددا كبيرا من اللوحات الفنية وأشغال من الحرف التراثية التي نفذتها إدارة المواهب، وإدارة التمكين الثقافي، وإدارة الجمعيات الثقافية.