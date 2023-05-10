الجامعة العربية تدين عدوان إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام أمنين في منازلهم، حيث راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وعبر المجلس في بيان صدر في ختام جلسته المستأنفة اليوم الأربعاء برئاسة مصر بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، وتقدم بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال نتائج عدوانها.