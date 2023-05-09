الجزائر تدين غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتدعو مجلس الأمن للتدخل

أدانت الجزائر بشدة الغارات الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وخلّفت عديد من الشهداء والمصابين، من بينهم أطفال ونساء.

الجزائر تدين أعمال قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

وأعربت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ أمام «العمليات الهمجية المتتالية»، والتصعيد الخطير لـ قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل تعديا صارخا على جميع القوانين والأعراف الدولية.

الجزائر تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

وجددت الجزائر تضامنها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.