توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. أمطار على القاهرة الكبرى

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وفق بيان طقس الـ72 ساعة المقبلة، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% غدا الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

درجات الحرارة السبت 13 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.