«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. موجة حارة تضرب البلاد وذروتها الخميس

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد موجة حارة غدا وارتفاعا في درجات الحرارة على محافظات الجمهورية كافة، بقيم تتراوح بين 3-4 درجات، ما يجعلنا نشعر بالأجواء الحارة وذلك نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية.

حالة الطقس غدا

ووفقا لبيان الأرصاد، حول حالة الطقس، تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، محذّرة المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية عند الخروج ليلا حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة وفق تصريحات منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية للوطن، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 31 إلى 32 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 32 إلى 36 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة.