«الأرصاد» تكشف حالة الطقس وموعد ارتفاع درجات الحرارة: موجة الحر تقترب

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث تضرب البلاد موجة حارة بدءا من غد الأربعاء، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية تجعلنا نشعر بالحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إنّ حالة الطقس تتغير غدا، إذ نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على محافظات الجمهورية كافة، بقيم تتراوح من 3-4 درجات، ما يجعلنا نجعل بالأجواء الحارة.

حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة

وتكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة، الخميس، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 مئوية، و39 مئوية جنوب البلاد، محذّرة المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية عند الخروج ليلا.

موجة حارة تضرب البلاد

وتكون حالة الطقس غدا الأربعاء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 31 إلى 32 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 32 إلى 36 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة.