حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تقترب درجات الحرارة في بعض المحافظات من 40 درجة مئوية، فيما تشهد بعض المناطق تساقط أمطار خلال الويك إند، فيما تنشط حركة الرياح وتزداد كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس لمدة أسبوع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس الأيام المقبلة في مختلف المحافظات فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل وأثناء الصباح بينما يكون مائل للدفء إلى حار على المحافظات خلال فترات النهار.

حالة الطقس الأيام المقبلة الثلاثاء والأربعاء والخميس

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس الأيام المقبلة الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه من المتوقع أن تشهد المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية، فيما تأتي أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة كالتالي:

الثلاثاء 9 مايو.. تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية.

الأربعاء 10 مايو.. تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء ، ومحافظات الوجه البحري، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الخميس 11 مايو.. يشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما يحدث نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

الجمعة 12 مايو.. نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 14 مايو.. يشهد نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.