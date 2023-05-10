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«المالية»: لا صحة لتقدير 35 جنيها كمتوسط لسعر الدولار في الموازنة الجديدة

كتب:

محمد متولي
04:56 م | الأربعاء 10 مايو 2023
الدكتور محمد معيط وزير المالية

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات غير صحيحة حول سعر الدولار، منسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، ولم يقم بالإدلاء بها على الإطلاق بأي صورة من الصور، ما يستوجب التوضيح.

وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن التصريحات غير الصحيحة المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع لمدة عام بمشروع الموازنة الجديدة الذي أعلنه خلال إلقاء البيان المالي بمجلس النواب، موضحًا أن وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائمًا متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهذا ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023-2024.

وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية إلى أن وزارة المالية تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات وتقدير الاستثمارات وغيرها.

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