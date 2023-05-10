تفاصيل افتتاح مؤتمر التعليم الطبي الأول لأمراض القلب بجامعة سوهاج

شهد الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم أمراض القلب بجامعة سوهاج، افتتاح المؤتمر الأول للتعليم الطبي المستمر لأمراض القلب، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتورة جميلة نصر عضو مجلس إدارة جمعية أمراض القلب المصرية، وعدد من أعضاء الجمعية.

ورحب الدكتور الدكتور شرف الدين شاذلي بضيوف المؤتمر، موضحاً أن الهدف من المؤتمر هو إعداد وتدريب شباب الأطباء المتخصصين في أمراض القلب الدارسين للماجستير والزمالة والدكتوراه لامتحانات أمراض القلب، عن طريق النقاش في عدد من الموضوعات المتعلقة بالحالات المعقدة ووسائل التشخيص الحديث لعلاج أمراض القلب، مشيداً بدور قسم أمراض القلب بالكلية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين علية من أبناء الصعيد.

مشاركة نخبة من شباب الأطباء من مختلف المستشفيات

وأضاف الدكتور مجدي القاضي انه يشارك بفاعليات المؤتمر نخبة من أساتذة القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب، وأساتذة أمراض القلب من جامعات سوهاج وقنا وأسيوط، وذلك بحضور نخبة من شباب الأطباء من مختلف المستشفيات بمحافظة سوهاج.

تبادل المعرفة والخبرات

وأضاف الدكتور شرف الدين شاذلي، أن قسم أمراض القلب حريص علي تنظيم تلك اللقاءات العلمية علي مدار العام، وذلك لتبادل المعرفة بين الاساتذة والخبراء وشباب الاطباء، حيث يشتمل المؤتمر علي جلستين علميتين تناقش العديد من الموضوعات عن وسائل التشخيص للأشعة التلفزيونية والرنين والأشعة المقطعية على القلب، ودراسة كهرباء القلب وعيوب القلب الخلقية، إلي جانب مناقشة طرق العلاج بالقسطرة القلبية.