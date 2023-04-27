جامعة سوهاج تفتتح أعمال تشغيل بئر جوفية بمزرعة الكوثر لحل مشكلة الري

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أعمال تشغيل بئر جوفية جديدة بمزرعة الكوثر التابعة لكلية الزراعة، بالقطعة 93 لحل مشكلة الري، وذلك في ضوء استراتيجية محافظة سوهاج للتغيرات المناخية 2050، بحضور الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد مسعود استشاري الآبار الجوفية بالجامعة.

رئيس جامعة جامعة سوهاج يفتتح البئر

وأوضح عبد الخالق أنه تم حفر هذا البئر بهدف حماية المزرعة من التعرض للعطش في خلال السدة الشتوية من كل عام، وهي المشكلة التي كانت تسبب ضرراً كبيراً على أي محصول يتم زراعته، مضيفاً أن حفر البئر يعد فرصة لإعادة استزراع 42 فدانا بمزرعة الكوثر، كاد أن يصيبها البوار وذلك بعد أن أصبحت البئر القديمة غير قادرة على ضخ المياه المستخدمة في زراعة عدد من المحاصيل مثل القمح والشعير والبرسيم وغيرها من المحاصيل التي تنتجها المزرعة.

تكلفة إنشاء البئر

وأشار الدكتور خلف همام إلى أنه بلغت تكلفة حفر البئر الجوفي مايقرب من 800 ألف جنيه، وذلك علي عمق 192 مترا، مضيفاً انه تم التواصل مع المسؤولين بمديريات الري والزراعة لحل مشكلة ندرة المياه، والتي كانت تؤثر بالسلب على إنتاج المزرعة، وبالأخص كونها أراضي صحراوية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

الحد الأدنى لتشغيل البئر

وأضاف الدكتور أحمد مسعود أن البئر تضخ من 200 إلى 250 مترا مكعبا من المياه كل ساعة، وأن الحد الأقصى لتشغيلها يصل إلى 8 ساعات يومياً، موضحاً أن العمق الذي تم الوصول إليه يضمن استمرارية عمل البئر لأطول مدة زمنية ممكنة، مع غزارة المياه في النهر الجوفي الذي وصلت إليه البئر.