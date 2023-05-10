مصرع 10 أشخاص في الكونغو إثر انهيار أرضي بسبب الفيضانات

ذكرت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي بإقليم لوبيرو بشرق البلاد، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وفيات ناتجة عن الفيضانات

وجاءت الوفيات نتيجة الفيضانات التي وقعت في البلاد عقب هطول أمطار غزيرة الفترة الماضية، حسب قناة «العربية» الإخبارية.

أمطار غزيرة في البلاد

بدوره قال آلان كيواوا المسؤول العسكري في لوبيرو، إن الأمطار الغزيرة هي السبب في حدوث انهيار أرضي قرب سفح تل بمنطقة فوفي لاك، ما تسبب في موت الضحايا أثناء نومهم، متابعا: «لا تزال الجثث تحت الأنقاض حتى الآن، رجال الإنقاذ يعملون على انتشالها».